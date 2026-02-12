Сегодня 12 февраля 2026: какой праздник и день в истории
12 февраля 2004 года считается днем появления слова «подкаст». В 2002-м в этот день в Гааге начался суд над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. В 1960-м запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. В 1949-м в Эквадоре толпа, взбешенная трансляцией радиоадаптации «Войны миров», сожгла радиостанцию и местную газету. В 1946-м Уинстон Черчилль впервые сказал: «No Comments» («Без комментариев»). В 1918-м Малый Совет УНР утвердил Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. В 1852-м ночью Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ».
Праздники и памятные даты 12 февраля
12 февраля в мире – День Красной Руки (или Международный день против использования детей-солдатов).
Также сегодня: Международный день сексуального и репродуктивного здоровья, Международный день Дарвина, Международный день брачных агентств.
12 февраля в истории
В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души». Подробнее.
12 февраля 1918 года в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. Подробнее.
12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). Впоследствии эта фраза стала широко употребляемой у политиков (и не только). Подробнее.
12 февраля 1949 года произошла трагедия в столице Эквадора Кито, спровоцированная неудачной шуткой местных журналистов. Подробнее.
12 февраля 1960 года запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. Подробнее.
12 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Латвией. Независимость Украины признала Шри-Ланка.
12 февраля 2002 года в Гааге начался суд над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Милошевич подал в отставку за полтора года до того — 6 октября 2000-го из-за массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии. К этому моменту против него уже были выдвинуты обвинения от ООН и НАТО – в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. Однако арестовали Милошевича изначально по другим причинам – из-за злоупотребления властью и коррупции. Этот арест производили сербские силовики, он произошел весной 2001 года. А в июне экс-президента передали Гаагскому трибуналу. Его судили за целый ряд преступлений: 29 – в Боснии и Герцеговине (геноцид боснийских мусульман и хорватов: массовые убийства, создание концлагерей, насильственное переселение); 10 преступлений против человечества; восемь нарушений Женевских конвенций; девять нарушений законов и обычаев войны.
Кратко главные вехи кровавой биографии Милошевича изложил проект History. «Милошевич, родившийся 20 августа 1941 года, вступил в Коммунистическую партию в возрасте 18 лет; он стал президентом Сербии в 1989 году. 25 июня 1991 года Хорватия и Словения провозгласили свою независимость от Югославии, и Милошевич направил танки на словенскую границу, начавшую короткую войну, закончившуюся отделением Словении. В Хорватии вспыхнули сражения между хорватами и этническими сербами, а Сербия послала оружие и медикаменты сербским повстанцам в Хорватии. Хорватские войска столкнулись с войсками югославской армии под руководством сербов и их сербскими сторонниками. По имеющимся оценкам, 10 000 человек погибли, а сотни хорватских населенных пунктов были разрушены, прежде чем в январе 1992 года было установлено соглашение ООН о прекращении огня. В марте Босния и Герцеговина провозгласила свою независимость, и Милошевич профинансировал дальнейшее восстание боснийских сербов, начав войну, в которой погибло около 200 000 человек, прежде чем в 1995 году в Дейтоне, штат Огайо, было достигнуто мирное соглашение. В Косово, бывшем автономном крае Сербии, освободительные силы столкнулись с сербами, и туда была введена югославская армия. На фоне сообщений о том, что Милошевич начал кампанию этнических чисток против этнических албанцев Косово, силы НАТО нанесли авиаудары по Югославии в 1999 году».
Из-за плохого состояния здоровья Милошевича судебный процесс над ним прерывали 22 раза. И до приговора подсудимый так и не дожил – 11 марта 2006-го бывшего президента нашли мертвым в его камере. Он скончался от сердечного приступа.
12 февраля 2004 года считается днем появления слова «подкаст». Подробнее.
Церковный праздник
12 февраля чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Подробнее.
Народные приметы
Если на полях еще лежит снег, урожай в этом году будет хорошим.
Кошка прячется под одеяло или на батарею – скоро похолодает.
Что нельзя делать 12 февраля
Нельзя выбрасывать остатки хлеба или выпечки.
Лучше не отправляться в путь.
