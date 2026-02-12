Сегодня 12 февраля 2026: какой праздник и день в истории

12 февраля 2004 года считается днем ​​появления слова «подкаст». В 2002-м в этот день в Гааге начался суд над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. В 1960-м запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. В 1949-м в Эквадоре толпа, взбешенная трансляцией радиоадаптации «Войны миров», сожгла радиостанцию ​​и местную газету. В 1946-м Уинстон Черчилль впервые сказал: «No Comments» («Без комментариев»). В 1918-м Малый Совет УНР утвердил Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. В 1852-м ночью Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ».

Праздники и памятные даты 12 февраля

12 февраля в мире – День Красной Руки (или Международный день против использования детей-солдатов).

Также сегодня: Международный день сексуального и репродуктивного здоровья, Международный день Дарвина, Международный день брачных агентств.

12 февраля в истории

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души». Подробнее.

12 февраля 1918 года в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. Подробнее.

12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). Впоследствии эта фраза стала широко употребляемой у политиков (и не только). Подробнее.

12 февраля 1949 года произошла трагедия в столице Эквадора Кито, спровоцированная неудачной шуткой местных журналистов. Подробнее.

12 февраля 1960 года запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. Подробнее.

12 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Латвией. Независимость Украины признала Шри-Ланка.

12 февраля 2002 года в Гааге начался суд над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Милошевич подал в отставку за полтора года до того — 6 октября 2000-го из-за массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии. К этому моменту против него уже были выдвинуты обвинения от ООН и НАТО – в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. Однако арестовали Милошевича изначально по другим причинам – из-за злоупотребления властью и коррупции. Этот арест производили сербские силовики, он произошел весной 2001 года. А в июне экс-президента передали Гаагскому трибуналу. Его судили за целый ряд преступлений: 29 – в Боснии и Герцеговине (геноцид боснийских мусульман и хорватов: массовые убийства, создание концлагерей, насильственное переселение); 10 преступлений против человечества; восемь нарушений Женевских конвенций; девять нарушений законов и обычаев войны.

Кратко главные вехи кровавой биографии Милошевича изложил проект History. «Милошевич, родившийся 20 августа 1941 года, вступил в Коммунистическую партию в возрасте 18 лет; он стал президентом Сербии в 1989 году. 25 июня 1991 года Хорватия и Словения провозгласили свою независимость от Югославии, и Милошевич направил танки на словенскую границу, начавшую короткую войну, закончившуюся отделением Словении. В Хорватии вспыхнули сражения между хорватами и этническими сербами, а Сербия послала оружие и медикаменты сербским повстанцам в Хорватии. Хорватские войска столкнулись с войсками югославской армии под руководством сербов и их сербскими сторонниками. По имеющимся оценкам, 10 000 человек погибли, а сотни хорватских населенных пунктов были разрушены, прежде чем в январе 1992 года было установлено соглашение ООН о прекращении огня. В марте Босния и Герцеговина провозгласила свою независимость, и Милошевич профинансировал дальнейшее восстание боснийских сербов, начав войну, в которой погибло около 200 000 человек, прежде чем в 1995 году в Дейтоне, штат Огайо, было достигнуто мирное соглашение. В Косово, бывшем автономном крае Сербии, освободительные силы столкнулись с сербами, и туда была введена югославская армия. На фоне сообщений о том, что Милошевич начал кампанию этнических чисток против этнических албанцев Косово, силы НАТО нанесли авиаудары по Югославии в 1999 году».

Из-за плохого состояния здоровья Милошевича судебный процесс над ним прерывали 22 раза. И до приговора подсудимый так и не дожил – 11 марта 2006-го бывшего президента нашли мертвым в его камере. Он скончался от сердечного приступа.

12 февраля 2004 года считается днем ​​появления слова «подкаст». Подробнее.

Церковный праздник

12 февраля чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Подробнее.

Народные приметы

Если на полях еще лежит снег, урожай в этом году будет хорошим.

Кошка прячется под одеяло или на батарею – скоро похолодает.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя выбрасывать остатки хлеба или выпечки.

Лучше не отправляться в путь.