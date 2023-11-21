Для поимки россиян на Харьковщине создали аналог программ Европола

Систему поиска российских военных преступников «SORC» создали полицейские и айтишники на Харьковщине. Как оказалось, программное обеспечение очень похоже на то, которое применяет европейская полиция и общественные организации, занимающиеся расследованиями.

К такому выводу по итогам общения с коллегами из Европола в Гааге пришел начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Отдельно отмечу нашу систему поиска российских военных преступников SORC. Это то, что действительно актуально. Планирую развивать этот проект, чтобы сделать эту базу еще более удобной, максимально доступной. Как оказалось, мы у себя в Харьковской области создали аналог программного обеспечения Европола, неправительственных общественных организаций, таких как «Bellingcat». Будем его улучшать», — написал Болвинов в facebook.

Подытоживая свою командировку в Гаагу, главный следователь Харьковской области отметил, что «вместо нас наши партнеры работать не будут». Хотя европейские правоохранители тщательно следят за событиями в Украине с первых дней войны, основной массив доказательств вины российской армии придется собирать именно украинским специалистам.

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«Они (европейцы — Ред.) готовы взять на себя работу по ключевым, принципиальным, показательным делам по военным преступлениям россиян. А весь остальной массив расследований – на нас. Но после этого визита мы точно знаем, в каком направлении нам двигаться и как именно готовить и делиться информацией с европейскими коллегами. Мы сможем направить усилия всех наших следователей и криминалистов на то, чтобы максимально корректно и в соответствии с международными требованиями собирать и передавать доказательства. Речь идет о делах о похищении детей, об обстрелах критической инфраструктуры и других», — сообщил Болвинов.