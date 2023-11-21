Для упіймання росіян на Харківщині створили аналог програм Європолу

Систему пошуку російських військових злочинців “SORC” створили поліціянти та айтівці на Харківщині. Як виявилося, програмне забезпечення дуже схоже на те, що застосовує європейська поліція та громадські організації, які займаються розслідуваннями.

Такого висновку за підсумками спілкування з колегами з Європолу в Гаазі дійшов начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

“Окремо відзначу і нашу систему пошуку російських воєнних злочинців SORC. Це те, що справді на часі. Планую розвивати цей проєкт, щоби зробити цю базу ще зручнішою, максимально доступною. Як виявилося, ми у себе на Харківщині створили аналог програмного забезпечення Європолу, неурядових громадських організацій, таких як “Беллінгкет”. Будемо його покращувати”, – написав Болвінов у фейсбуці

Підсумовуючи своє відрядження до Гааги, головний слідчий Харківської області зазначив, що “замість нас наші партнери працювати не будуть”. Хоча європейські правоохоронці ретельно стежать за подіями в Україні з перших днів війни, основний масив доказів вини російської армії доведеться збирати саме українським фахівцям.

“Вони (європейці – Ред.) готові взяти на себе роботу по ключових, принципових, найпоказовіших справах щодо воєнних злочинів росіян. А вся решта масиву розслідувань – на нас. Та після цього візиту ми тепер точно знаємо, в якому напрямку нам рухатися та як саме готувати та ділитися інформацією з європейськими колегами. Ми зможемо скерувати зусилля всіх наших слідчих та криміналістів на те, щоб максимально коректно та відповідно до міжнародних вимог збирати та передавати туди докази. Мова йде про справи про викрадення дітей, про обстріли критичної інфраструктури та інші”, – повідомив Болвінов.