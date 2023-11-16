Головний слідчий Харківщини в Гаазі з’ясовував долю 89 колаборантів

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що в Гаазі поспілкувався з представниками Європолу та Євроюсту. Одна з тем – упіймання колаборантів, які втекли за кордон.

“Ми вже передали 89 колаборантів, які перебувають у розшуку. Що ви можете їм зробити поганого? Що ви робите з цією інформацією?” – Болвінов у фейсбуці опублікував відео, де ставить ці питання європейським колегам.

Дані про 89 колаборантів із Харківської області вже передали до Європолу.

“Усю інформацію наші партнери передають далі – країнам учасникам. Кожна з них своєю чергою реагує згідно з власним законодавством. Не всюди колабораціонізм є злочином, але абсолютно всі готові до співпраці з нами”, – пояснив Сергій Болвінов.

Водночас представники Євроюсту в країнах ЄС спілкуються з переселенцями, які виїхали з України, і збирають докази воєнних злочинів.

“Ця поїздка вже дає поштовх та свіжі ідеї і до подальшої співпраці. Наша основна мета – показати, що війна в Україні стосується кожного європейця, а їхня участь та зусилля в цій боротьбі – це не просто допомога нам, а внесок в загальносвітову безпеку”, — підсумував головний слідчий регіону.