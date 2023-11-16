Головний слідчий Харківщини в Гаазі з’ясовував долю 89 колаборантів
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що в Гаазі поспілкувався з представниками Європолу та Євроюсту. Одна з тем – упіймання колаборантів, які втекли за кордон.
“Ми вже передали 89 колаборантів, які перебувають у розшуку. Що ви можете їм зробити поганого? Що ви робите з цією інформацією?” – Болвінов у фейсбуці опублікував відео, де ставить ці питання європейським колегам.
Дані про 89 колаборантів із Харківської області вже передали до Європолу.
“Усю інформацію наші партнери передають далі – країнам учасникам. Кожна з них своєю чергою реагує згідно з власним законодавством. Не всюди колабораціонізм є злочином, але абсолютно всі готові до співпраці з нами”, – пояснив Сергій Болвінов.
Водночас представники Євроюсту в країнах ЄС спілкуються з переселенцями, які виїхали з України, і збирають докази воєнних злочинів.
Читайте також: “Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ
“Ця поїздка вже дає поштовх та свіжі ідеї і до подальшої співпраці. Наша основна мета – показати, що війна в Україні стосується кожного європейця, а їхня участь та зусилля в цій боротьбі – це не просто допомога нам, а внесок в загальносвітову безпеку”, — підсумував головний слідчий регіону.
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, гаага, европол, коллаборанты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головний слідчий Харківщини в Гаазі з’ясовував долю 89 колаборантів»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що в Гаазі поспілкувався з представниками Європолу та Євроюсту. Одна з тем – упіймання колаборантів, які втекли за кордон".