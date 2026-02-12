Сьогодні 12 лютого 2026: яке свято та день в історії

12 лютого 2004 року вважають днем ​​появи слова “подкаст”. У 2002-му в цей день у Гаазі почався суд над колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. У 1960-му запустили перший український дослідницький ядерний реактор. У 1949-му в Еквадорі натовп, розлючений трансляцією радіоадаптації “Війни світів”, спалив радіостанцію та місцеву газету. У 1946-му Вінстон Черчилль вперше сказав: “No Comments” (“Без коментарів”). У 1918-му Мала Рада УНР затвердила Володимирів Тризуб як Великий і Малий Герб Української держави. У 1852-му вночі Гоголь спалив другий том своїх “Мертвих душ”.

Свята та пам’ятні дати 12 лютого

12 лютого у світі – День Червоної Руки (або Міжнародний день проти використання дітей-солдатів).

Також сьогодні: Міжнародний день сексуального і репродуктивного здоров’я, Міжнародний день Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агентств.

12 лютого в історії

У ніч із 11 на 12 лютого 1852 року Микола Гоголь спалив другий том свого роману “Мертві душі”. Докладніше.

12 лютого 1918 року в Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як Великий та Малий Герб Української держави. Докладніше.

12 лютого 1946 року Вінстон Черчилль вперше промовив: “No Comments” (“Без коментарів”). Згодом ця фраза стала широко вживаною у політиків (і не лише). Докладніше.

12 лютого 1949 року сталася трагедія у столиці Еквадору Кіто, що була спровокована невдалим жартом місцевих журналістів. Докладніше.

12 лютого 1960 року запустили перший український дослідницький ядерний реактор. Докладніше.

12 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Латвією. Незалежність України визнала Шрі-Ланка.

12 лютого 2002 року в Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. Мілошевич подав у відставку за півтора року до того – 6 жовтня 2000-го через масові протести, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії. До цього моменту проти нього вже були висунуті звинувачення від ООН і НАТО – у воєнних злочинах, порушенні Женевської конвенції та геноциді. Однак заарештували Мілошевича з інших причин – через зловживання владою та корупцію. Цей арешт здійснювали сербські силовики, він стався навесні 2001 року. А у червні експрезидента передали Гаазькому трибуналу. Його судили за цілу низку злочинів: 29 – у Боснії та Герцеговині (геноцид боснійських мусульман та хорватів: масові вбивства, створення концтаборів, насильницьке переселення); 10 злочинів проти людства; вісім порушень Женевських конвенцій; дев’ять порушень законів та звичаїв війни.

Головні віхи кривавої біографії Мілошевича виклав проєкт History. “Мілошевич, який народився 20 серпня 1941 року, вступив до Комуністичної партії у віці 18 років; він став президентом Сербії у 1989 році. 25 червня 1991 року Хорватія та Словенія проголосили свою незалежність від Югославії, і Мілошевич направив танки на словенський кордон, що розпочало коротку війну, яка закінчилася відокремленням Словенії. У Хорватії спалахнули бої між хорватами та етнічними сербами, а Сербія надіслала зброю та медикаменти сербським повстанцям у Хорватії. Хорватські війська зіткнулися з військами югославської армії під керівництвом сербів та їхніми сербськими прихильниками. За наявними оцінками, 10 000 людей загинули, а сотні хорватських населених пунктів були зруйновані, перш ніж у січні 1992 року було встановлено угоду ООН про припинення вогню. У березні Боснія та Герцеговина проголосила свою незалежність, і Мілошевич профінансував подальше повстання боснійських сербів, розпочавши війну, в якій загинуло близько 200 000 людей, перш ніж у 1995 році в Дейтоні, штат Огайо, було досягнуто мирної угоди за посередництва США. У Косово, колишньому автономному краї Сербії, визвольні сили зіткнулися із сербами, і туди було введено югославську армію. На тлі повідомлень про те, що Мілошевич розпочав кампанію етнічних чисток проти етнічних албанців Косова, сили НАТО завдали авіаударів по Югославії в 1999 році”.

Через поганий стан здоров’я Мілошевича судовий процес над ним переривали 22 рази. І до вироку підсудний так і не дожив – 11 березня 2006 року колишнього президента знайшли мертвим у його камері. Він помер від серцевого нападу.

12 лютого 2004 року вважається днем ​​появи слова “подкаст”. Докладніше.

Церковне свято

12 лютого вшановують пам’ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на полях ще лежить сніг, цьогорічний урожай буде хорошим.

Кішка ховається під ковдру або на батарею – незабаром похолодає.

Що не можна робити 12 лютого

Не можна викидати залишки хліба чи випічки.

Краще не вирушати в дорогу.