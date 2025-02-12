Сьогодні 12 лютого: яке свято та день в історії

12 лютого 2004 року вважають днем ​​появи слова “подкаст”. У 1960-му запустили перший український дослідницький ядерний реактор. У 1949-му в Еквадорі натовп, розлючений трансляцією радіоадаптації “Війни світів”, спалив радіостанцію та місцеву газету. У 1946-му Вінстон Черчилль вперше сказав: “No Comments” (“Без коментарів”). У 1918-му Мала Рада УНР затвердила Володимирів Тризуб як Великий і Малий Герб Української держави. У 1852-му вночі Гоголь спалив другий том своїх “Мертвих душ”.

Свята та пам’ятні дати 12 лютого

12 лютого у світі – День Червоної Руки (або Міжнародний день проти використання дітей-солдатів).

Також сьогодні: Міжнародний день Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агенцій.

12 лютого в історії

У ніч із 11 на 12 лютого 1852 року Микола Гоголь спалив другий том свого роману “Мертві душі”. Докладніше.

12 лютого 1918 року в Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як Великий та Малий Герб Української держави. Докладніше.

12 лютого 1946 року Вінстон Черчилль вперше промовив: “No Comments” (“Без коментарів”). Згодом ця фраза стала широко вживаною у політиків (і не лише). Докладніше.

12 лютого 1949 року сталася трагедія у столиці Еквадору Кіто, що була спровокована невдалим жартом місцевих журналістів. Докладніше.

12 лютого 1960 року запустили перший український дослідницький ядерний реактор. Докладніше.

12 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Латвією. Незалежність України визнала Шрі-Ланка.

12 лютого 2004 року вважається днем ​​появи слова “подкаст”. Назву новому явищу у сфері медіа, яке якраз набирало популярності, вигадав журналіст видання “The Guardian” Бен Хаммерслі. Він поєднав частини слів “iPod” та “broadcast”. iPod – тому що саме на цьому портативному програвачі музики на той момент найчастіше слухали новинне “начитування”. Broadcast у перекладі означає “трансляція”. Тобто дослівно подкаст – це “трансляція на iPod”, що в принципі відповідає суті явища – можливості послухати нібито “радіо”, але при цьому бути “самому собі діджеєм” та обирати плейлист.

Стаття Хаммерслі досі доступна на сайті The Guardian. У ній автор описує на той момент нове явище та цитує “піонерів” подкастингу.

“Свобода, надана слухачеві, вибирати, коли і де слухати свої улюблені програми, виявляється надзвичайно популярною. Додайте до цього зворотний зв’язок, який підтримують все більш досвідчені в Інтернеті слухачі, які шукають ці речі, і ви отримаєте потужний мікс. Звільнити слухачів від обмеження часу та місця й дозволити їм поговорити з розробниками програм — це одне: звільнити розробників програм — це ще краще. В Інтернеті ви можете отримати набагато більше”, – писав тоді Хаммерслі.

Наразі подкастинг суттєво поширився за межі ЗМІ. Його використовують викладачі шкіл та вишів, музеї для забезпечення екскурсій та презентації колекцій тощо. Додатковий поштовх “аудіогалузь” отримала з появою штучного інтелекту, адже ШІ може “начитувати” тексти різними голосами різними мовами, полегшуючи процес і не потребуючи додаткових людських трудовитрат.

Церковне свято

12 лютого вшановують пам’ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на полях ще лежить сніг, цьогорічний урожай буде хорошим.

Кішка ховається під ковдру або на батарею – незабаром похолодає.

Що не можна робити 12 лютого

Не можна викидати залишки хліба чи випічки.

Краще не вирушати в дорогу.