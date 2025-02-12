Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории

12 февраля 2004 года считается днем ​​появления слова «подкаст». В 1960-м запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. В 1949-м в Эквадоре толпа, взбешенная трансляцией радиоадаптации «Войны миров», сожгла радиостанцию ​​и местную газету. В 1946-м Уинстон Черчилль впервые сказал: «No Comments» («Без комментариев»). В 1918-м Малый Совет УНР утвердил Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. В 1852-м ночью Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ».

Праздники и памятные даты 12 февраля

12 февраля в мире – День Красной Руки (или Международный день против использования детей-солдатов).

Также сегодня: Международный день Дарвина, Международный день брачных агентств.

12 февраля в истории

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души». Подробнее.

12 февраля 1918 года в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. Подробнее.

12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). Впоследствии эта фраза стала широко употребляемой у политиков (и не только). Подробнее.

12 февраля 1949 года произошла трагедия в столице Эквадора Кито, спровоцированная неудачной шуткой местных журналистов. Подробнее.

12 февраля 1960 года запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор. Подробнее.

12 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Латвией. Независимость Украины признала Шри-Ланка.

12 февраля 2004 года считается днем ​​появления слова «подкаст». Название новому явлению в сфере медиа, которое как раз набирало популярность, придумал журналист издания «The Guardian» Бен Хаммерсли. Он соединил части слов «iPod» и «broadcast». iPod – потому что именно на этом портативном проигрывателе музыки в тот момент чаще всего слушали новостную «начитку». Broadcast в переводе означает «трансляция». То есть дословно подкаст – это «трансляция на iPod», что в принципе соответствует сути явления — возможности послушать якобы «радио», но при этом быть «самому себе диджеем» и выбирать плейлист.

Статья Хаммерсли до сих пор доступна на сайте The Guardian. В ней автор описывает на тот момент новое явление и цитирует «пионеров» подкастинга.

«Свобода, предоставленная слушателю, выбирать, когда и где слушать свои любимые программы, оказывается очень популярной. Добавьте к этому обратную связь, которую поддерживают все более опытные в интернете слушатели, ищущие эти вещи, и вы получите мощный микс. Освободить слушателей от ограничения времени и места и позволить им поговорить с разработчиками программ – это одно: освободить разработчиков программ – это еще лучше. В интернете вы можете получить гораздо больше», – писал тогда Хаммерсли.

В настоящее время подкастинг существенно распространился за пределы СМИ. Его используют преподаватели школ и вузов, музеи для обеспечения экскурсий и презентации коллекций и так далее. Дополнительный толчок «аудиоотрасль» получила с появлением искусственного интеллекта, ведь ИИ может «начитывать» тексты разными голосами на разных языках, облегчая процесс и не нуждаясь в дополнительных человеческих трудозатратах.

Церковный праздник

12 февраля чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Подробнее.

Народные приметы

Если на полях еще лежит снег, урожай в этом году будет хорошим.

Кошка прячется под одеяло или на батарею – скоро похолодает.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя выбрасывать остатки хлеба или выпечки.

Лучше не отправляться в путь.