За охорону прапорів України біля посольства РФ отримав шеврон поліції Харкова

Громадянин Нідерландів стежить за тим, щоб вандали не зашкодили прапорам України, що розміщені навпроти російського посольства. Подробиці про прихильника України повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Він – охороняє прапори України. В самому центрі Гааги цей чоловік взявся опікуватися нашими символами. Я був вражений, коли дізнався, що він – місцевий, а він здивувався зустрічі з українською поліцією. Виявилося, що прямо навпроти – посольство рф. Тому українські прапори, встановлені там на знак підтримки нашої країни, дійсно потребують захисту від вандалів та провокаторів. І робить це пересічний нідерландець, з власної ініціативи”, – написав Болвінов у фейсбуці.

У подарунок відданому другу України Болвінов вручив шеврон Слідчого управління ГУНП у Харківській області.