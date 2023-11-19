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За охорону прапорів України біля посольства РФ отримав шеврон поліції Харкова

Світ 18:15   19.11.2023
Оксана Горун
За охорону прапорів України біля посольства РФ отримав шеврон поліції Харкова

Громадянин Нідерландів стежить за тим, щоб вандали не зашкодили прапорам України, що розміщені навпроти російського посольства. Подробиці про прихильника України повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Він – охороняє прапори України. В самому центрі Гааги цей чоловік взявся опікуватися нашими символами. Я був вражений, коли дізнався, що він – місцевий, а він здивувався зустрічі з українською поліцією. Виявилося, що прямо навпроти – посольство рф. Тому українські прапори, встановлені там на знак підтримки нашої країни, дійсно потребують захисту від вандалів та провокаторів. І робить це пересічний нідерландець, з власної ініціативи”, – написав Болвінов у фейсбуці.

У подарунок відданому другу України Болвінов вручив шеврон Слідчого управління ГУНП у Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 18:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадянин Нідерландів стежить за тим, щоб вандали не зашкодили прапорам України, що розміщені навпроти російського посольства. Подробиці про прихильника України повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".