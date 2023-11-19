За охрану флагов Украины у посольства РФ получил шеврон полиции Харькова

Гражданин Нидерландов следит за тем, чтобы вандалы не повредили флаги Украины, размещенные напротив российского посольства. Подробности о стороннике Украины сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Он – охраняет флаги Украины. В самом центре Гааги этот мужчина взялся заботиться о наших символах. Я был поражен, когда узнал, что он – местный, а он удивился встрече с украинской полицией. Оказалось, что прямо напротив – посольство рф. Поэтому украинские флаги, установленные там в знак поддержки нашей страны, действительно нуждаются в защите от вандалов и провокаторов. И делает это рядовой нидерландец, по собственной инициативе», — написал Болвинов в facebook.

В подарок преданному другу Украины Болвинов вручил шеврон Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Читайте также: Главный следователь Харьковщины в Гааге выяснял судьбу 89 коллаборантов