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Главный следователь Харьковщины в Гааге выяснял судьбу 89 коллаборантов

Мир 09:40   16.11.2023
Оксана Горун
Главный следователь Харьковщины в Гааге выяснял судьбу 89 коллаборантов Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Гааге пообщался с представителями Европола и Евроюста. Одна из тем — поимка коллаборантов, сбежавших за границу.

«Мы уже передали 89 находящихся в розыске коллаборантов. Что вы можете им сделать плохого? Что вы делаете с этой информацией?» — Болвинов в facebook опубликовал видео, где задает эти вопросы европейским коллегам.

Данные о 89 коллаборантах из Харьковской области уже передали в Европол.

«Всю информацию наши партнеры передают дальше – странам участникам. Каждая из них, в свою очередь, реагирует согласно собственному законодательству. Не всюду коллаборационизм является преступлением, но абсолютно все готовы к сотрудничеству с нами», — пояснил Сергей Болвинов.

В то же время представители Евроюста в странах ЕС общаются с выехавшими из Украины переселенцами и собирают доказательства военных преступлений.

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«Эта поездка уже дает толчок и свежие идеи и к дальнейшему сотрудничеству. Наша основная цель – показать, что война в Украине касается каждого европейца, а их участие и усилия в этой борьбе – не просто помощь нам, а вклад в общемировую безопасность», — подытожил главный следователь региона.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Гааге пообщался с представителями Европола и Евроюста. Одна из тем — поимка коллаборантов, сбежавших за границу".