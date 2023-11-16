Главный следователь Харьковщины в Гааге выяснял судьбу 89 коллаборантов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Гааге пообщался с представителями Европола и Евроюста. Одна из тем — поимка коллаборантов, сбежавших за границу.
«Мы уже передали 89 находящихся в розыске коллаборантов. Что вы можете им сделать плохого? Что вы делаете с этой информацией?» — Болвинов в facebook опубликовал видео, где задает эти вопросы европейским коллегам.
Данные о 89 коллаборантах из Харьковской области уже передали в Европол.
«Всю информацию наши партнеры передают дальше – странам участникам. Каждая из них, в свою очередь, реагирует согласно собственному законодательству. Не всюду коллаборационизм является преступлением, но абсолютно все готовы к сотрудничеству с нами», — пояснил Сергей Болвинов.
В то же время представители Евроюста в странах ЕС общаются с выехавшими из Украины переселенцами и собирают доказательства военных преступлений.
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«Эта поездка уже дает толчок и свежие идеи и к дальнейшему сотрудничеству. Наша основная цель – показать, что война в Украине касается каждого европейца, а их участие и усилия в этой борьбе – не просто помощь нам, а вклад в общемировую безопасность», — подытожил главный следователь региона.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Болвинов, гаага, европол, коллаборанты;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Гааге пообщался с представителями Европола и Евроюста. Одна из тем — поимка коллаборантов, сбежавших за границу".