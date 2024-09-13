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Слідчі з Гааги прибули до Харківської області: що їм показували (фото)

Світ 11:56   13.09.2024
Оксана Горун
Слідчі з Гааги прибули до Харківської області: що їм показували (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Команда Міжнародного кримінального суду на Харківщині побувала в катівнях, де окупанти знущалися з мирних жителів. Слідчі збирають та аналізують докази воєнних злочинів РФ.

На Харківщину команда Міжнародного кримінального суду прибула на чолі з керівницею розслідувань міжнародних злочинів, скоєних в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Голліс. На місці вони поспілкувалися з українськими колегами та оглянули місця злочинів росіян.

“Начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що прокурори спільно з іншими правоохоронцями виявили 25 катівень на Харківщині. Зібрані докази свідчать про те, що до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство”, – заявили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

слідчі МКС у Харківській області 12 вересня 3
Фото: Харківська обласна прокуратура

Начальник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов, який супроводжував на Харківщині колег із МКС, назвав співпрацю з ними плідною.

слідчі МКС у Харківській області 12 вересня
Фото: Харківська обласна прокуратура

“Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом. Всі. І це обовʼязково буде. Питання лише часу”, – вважає Бєлоусов.

Читайте також: Які звірства творили в катівнях Харківщини: встановлені шестеро військових РФ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда Міжнародного кримінального суду на Харківщині побувала в катівнях, де окупанти знущалися з мирних жителів. Слідчі збирають та аналізують докази воєнних злочинів РФ".