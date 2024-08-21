Які звірства коїли в катівнях Харківщини: встановлені шестеро військових РФ

Правоохоронці ідентифікували шістьох російських військових, які під час окупації селища Савинці та села Довгалівка Ізюмського району знущалися з місцевих жителів у катівнях, щоб “вибити” з них потрібну інформацію.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, заочно про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ), повідомили п’ятьом військовим 202-го мотострілецького полку так званої “ЛНР”, а також начальнику штабу батальйону військ нацгвардії РФ.

раніше судимому Ісаку Сергію 1976 року народження, позивний “Ісак”;

Грязнову Миколі 1990 р.н., позивні “Хохол”, “Халк”;

Денисову Олександру 1984 р.н., артилеристу, перебував в угрупованні «Сомалі», позивний “Піонер”;

Головеньку Владиславу із позивним “Владислав” 1997 р.н.;

Склярову Дмитру 1967 р.н. із позивним “Дикий”;

Тирнову Олексію 1991 р.н., начальнику штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, загарбники взяли під контроль Савинці та Довгалівку 2 березня 2022 року, облаштували там катівні та «вибивали» з людей інформацію про українських військових та місцевих, які допомагають ЗСУ.

«Потерпілим зв’язували руки за спиною, били по життєво важливих органах, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах. Одному з незаконно затриманих чоловіків російські військові декілька разів встромили ніж у ногу та провертали його у рані, щоб завдати якомога більшого болю», — розповіли в прокуратурі.

Слідство встановило, що начальник штабу ворожого батальйону допитував депутата Савинської селищної ради. Чоловіка били та погрожували відрізати статеві органи. Потім окупанти вийшли та кинули всередину приміщення димову шашку, від якої депутат почав задихатися. На цьому вони не зупинилися – чоловіка витягли на вулицю і почали душити мотузкою, ставлячи питання про місцевих партизанів. Від нестачі повітря депутат знепритомнів, його привели до тями й били ногами, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилася кілька разів.

Один із постраждалих чоловіків, якому на той момент було 59 років, внаслідок тортур помер. Бізнесмена Юрія Кривича загарбники викрали із власного будинку у Савинцях. За словами слідчої слідчого управління ГУНП у Харківській області Ганни Пономаренко, військові забили чоловіка до смерті. Поліція встановила, що ініціатором усіх жорстоких побиттів був рядовий із Луганщини. Його жертвою окрім Кривича стали ще четверо місцевих жителів. Вони змогли врятуватися та дали свідчення.

«Воєнний «Ісак» був “хорошим”, а «Піонер» “поганим” та застосовував фізичний вплив, – згадує ті страшні події Володимир. – Вони просто підходили та починали бити. Дивитися в очі їм не можна було. Окупанти розцінювали це як виклик. Коли мене душили, я разів сім втрачав свідомість. Мене відкачували та починали знову. Я тоді думав, що краще б мене розстріляли. Після катувань мене покинули вдома без свідомості».

Ще одному жителю Савинців Руслану окупанти пропонували співпрацювати, але, почувши відмову, також відвезли на геологічну станцію, де під час допиту застосовували фізичне насильство та стріляли під ноги. Після останнього допиту чоловік потрапив до реанімації.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.