Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории

6 октября 1596 года начался Берестейский церковный собор, по результатам которого заключили унию и создали Украинскую греко-католическую церковь. В 1553-м в этот день по приказу турецкого султана Сулеймана I Пышного казнили его сына — шехзаде Мустафу. В 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. В 1948-м в Ашхабаде произошло одно из самых разрушительных землетрясений в мире. А в 2000-м из-за массовых протестов в отставку ушел президент Югославии Слободан Милошевич.

Праздники и памятные даты 6 октября

6 октября под эгидой ООН отмечают Всемирный день охраны мест обитания.

Также в мире: День помощника врача (ассистента), Всемирный день улыбки, Всемирный день таблицы умножения (проводят в первую пятницу октября), День сумасшедшего Шляпника.

6 октября в истории

6 октября 1553 года по приказу султана Сулеймана I Пышного казнили его сына — шехзаде Мустафу.

Украинцам зачастую эта история известна из популярного сериала «Великолепный век». Однако турецкие историки несколько иначе оценивают действующих лиц и их отношения. Так, по их данным, старшего из своих сыновей султан Сулейман действительно изначально планировал сделать наследником престола. Поэтому отправил его в 18 лет санджак беем (губернатором) в ближайшую к столице провинцию – Манису. Однако постепенно поведение Мустафы и его амбиции, а также интриги матери наследника Махидевран отдали сына от отца. Турецкий историк Талха Угурлу Эль так описал неразумные с точки зрения этикета поступки Мустафы: он отпустил бороду (шехзаде это позволено только после восшествия на престол), создал собственную тугру (персональный знак правителя), собрал пышный двор со своими поэтами и писателями и, конечно, имел свою армию. Сулейман сначала просто отправил амбициозного сына подальше – в Амасью. А Манису отдал другому сыну – Мехмеду – от Роксоланы (Хюррем Султан). Однако в дальнейшем отношения Сулеймана и Мустафы продолжили ухудшаться. Конечно, на этом играли противники Мустафы и его матери Махидевран. Однако неправильно будет считать, что они «плели интриги ради интриг». В Турции тех времен вопрос престолонаследия был не только и не столько о власти, сколько о выживании. Придя к власти, новый султан почти гарантированно убивал других наследников, чтобы убрать конкурентов. Если шехзаде Мустафу и «подставили конкуренты» во главе с Роксоланой, то причины для этого у них были веские. По основной версии событий, Мустафа со своим войском выступил в лагерь Сулеймана, разбитый в Эрегли во время османо-персидской войны. Отец воспринял действия сына не как желание присоединиться к его войску, а как угрозу. Потому принял решение казнить Мустафу. Вокруг этой сюжетной линии много вариаций относительно того, кто уговорил Мустафу выступить к отцу и кто подсказал Сулейману идею, что сын ему угрожает и хочет отобрать его власть.

6 октября 1596 года начался Берестейский церковный собор. Его результатом стала ратификация Берестейской унии и образование Украинской греко-католической церкви. До создания УГКЦ Киевская митрополия православной церкви пережила немало темных дней — со времен ордынского нашествия. Центр митрополии переместился, Московская церковь самовольно провозгласила автокефалию, выйдя из подчинения украинской — Киевской митрополии. Часть церковных иерархов Киевской митрополии положительно относились к идее восстановления единства православных и католиков. А поскольку поддержки из Константинополя не было, в конце XVI века епископство приняло синодальное решение перейти на попечение Римского престола. Это и привело к заключению в 1596 году Берестейской унии. Согласно ей часть иерархов и верующих Киевской митрополии вышла из канонического подчинения Константинопольскому патриархату и признала превосходство Папы Римского, а также приняла католические догматы. При этом сохранились «византийские» обряды, канонический правопорядок и собственные административные структуры.

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. Это был музыкальный фильм «Певец джаза» режиссера Алана Кросленда.

До него звуковые диалоги появлялись и в других лентах, но они были короткометражными. В полнометражке «Улица грез», вышедшей раньше «Певца», был один песенный эпизод и шум толпы. А вот Кросленд в свой фильм включил и песенные, и разговорные эпизоды. Хотя звуковых диалогов и там немного – около двух минут изо всего фильма.

6 октября 1948 года в Ашхабаде (тогда – Туркменской ССР) произошло одно из самых мощных землетрясений в мире.

«В ночь с 5 на 6 октября 1948 года в 1 час 12 минут 5 секунд в Ашхабаде и близлежащих районах произошло мощное землетрясение. Продолжаясь всего 10 секунд, но с магнитудой более 9 и 10, страшное землетрясение уничтожило спящий город в мгновение ока», — описывает те события статья в туркменской версии «Википедии».

Вместе со столицей от подземных толчков пострадали и ближайшие населенные пункты – около 30 поселений. Эпицентр охватил площадь около 1000 квадратных метров. С затухающей амплитудой толчки продолжались еще четыре дня. Различные источники дают совершенно разные оценки количества погибших от этого бедствия: от 40 до 100 тысяч человек.

«По историческим данным, на начало 1948 года в Ашхабаде, без учета пригородов, проживало 115 673 человека. К середине того же года в столице вместе с военными проживало до 132 тысяч человек. По данным историка Шохрата Кадырова, общая численность населения Ашхабата после землетрясения составила 66 739 человек, в том числе 3 303 человека, прибывших после землетрясения», — сообщает современные данные туркменское «Радио Азатлык» («Радио Свобода»).

В 1995 году, уже в независимом Туркменистане, этот день провозгласили Днем памяти и национального траура.

6 октября 2000 года вследствие массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии, в отставку подал Слободан Милошевич.

К тому времени Югославия уже была только союзом Сербии и Черногории. Милошевич уже побывал президентом Республики Сербия и новой версии Югославии, ввел войска в Косово, направил армию в Словению после объявления ею независимости, получил обвинения от ООН и НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. А авиация НАТО провела 78-дневную бомбардировку территории Югославии, которая заставила режим Милошевича вывести из Косово югославские войска и полицию. Несмотря на все эти эпизоды своего руководства страной, президент Милошевич рассчитывал на переизбрание на следующий срок. В первом туре президентских выборов 24 сентября 2000 его оппонент Воислав Коштуница набрал больше голосов, однако избирком объявил, что ни один из кандидатов не набрал более 50%, поэтому будет второй тур. Именно это, а также сообщения о многочисленных нарушениях во время проведения выборов стали причиной массовых протестов, охвативших всю страну. 5 октября сотни тысяч митингующих съехались в столицу – Белград. Произошли столкновения с силовиками, демонстранты захватили здание парламента Югославии, взяли штурмом телецентр. Командиры подразделений армии и полиции столицы провели переговоры с лидерами протеста и гарантировали соблюдение нейтралитета – в обмен на прекращение агрессивных акций. Консенсус силовиков и народа поставил точку в попытках Милошевича удержаться у власти. Вечером 6 октября он подал в отставку.

Весной следующего года Милошевича арестовали – для начала по обвинению в превышении полномочий и коррупции. А уже в июне 2001-го передали Гаагскому трибуналу. Милошевич так и не дождался приговора – он скончался в тюрьме в 2006 году.

Церковный праздник

6 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Фомы. Он был рыболовом из галилейского города Пансады. Услышав проповедь Иисуса Христа, он все оставил и последовал за ним. Фома – один из 12 апостолов, учеников Христа. На восьмой день после воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме и показал свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул апостол. Иоанн Златоуст так описывал дальнейшее превращение апостола: «Фома, когда-то бывший слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божьей более мужественным, ревностным и неутомимым, чем все они. Так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не побоявшись нести слово Божье народам диким». Апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Умер мученической смертью. Он обратил в христианство сына и супругу правителя индийского городка Мелиапора. За это апостола заключили в тюрьму и подвергли пыткам, а затем – пронзили пятью копьями.

Народные приметы

Если бурьян вырос высокий – зима будет снежной.

Если в лесу почти нет грибов – зима будет суровой.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя лениться.

Нельзя переедать.

Нельзя хвастаться деньгами.