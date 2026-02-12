Где сегодня на Харьковщине шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

Восемь атак военных РФ зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодезное. Одна попытка россиян улучшить свои позиции продолжается.

На Купянском направлении военные РФ один раз пытались продвигаться в районе Песчаного.

Напомним, утром 12 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали десять боев. На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили девять атак около Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. На Купянщине был один бой в районе Новоосиново.

