Где сегодня на Харьковщине шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Восемь атак военных РФ зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодезное. Одна попытка россиян улучшить свои позиции продолжается.
На Купянском направлении военные РФ один раз пытались продвигаться в районе Песчаного.
Напомним, утром 12 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали десять боев. На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили девять атак около Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. На Купянщине был один бой в районе Новоосиново.
Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 17:10