Де сьогодні на Харківщині точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:10   12.02.2026
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Вісім атак військових РФ зафіксував на Харківщині станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба росіян покращити свої позиції триває.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися просуватися в районі Піщаного.

Нагадаємо, вранці 12 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили дев’ять атак біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. На Куп’янщині був один бій в районі Новоосинового.

Автор: Олена Нагорна
