Повреждены 80 домов: как ликвидировали последствия атаки на Лозовую (видео)
Более 80 домов получили повреждения в результате комбинированной воздушной атаки россиян на город Лозовая Харьковской области в ночь на 12 февраля, выбито почти 500 оконных и дверных проемов.
Два дома уничтожены полностью, есть значительные разрушения учебных заведений, критической инфраструктуры и сельского хозяйства, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский и отметил, что масштабы повреждений оказались большими, чем оценивали ранее.
«Совместно с коммунальщиками, энергетиками, чрезвычайниками и партнерами целый день разбирали завалы, освобождали проезжие пути, чтобы восстановить полноценное курсирование транспорта, в частности доступ экстренных служб», — рассказал Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский / Telegram
Как сообщала Харьковская областная прокуратура, с 1:30 до 4:00 12 февраля Лозовая была под комбинированной атакой ВС РФ. По городу били баллистикой и БпЛА типа «Герань-2». Погибли мужчина и женщина. Еще шестеро человек получили ранения и испытали острый шок.
Читайте также: Где сегодня на Харьковщине шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Лозова, Лозовая, новости Харькова, Сергей Зеленский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Повреждены 80 домов: как ликвидировали последствия атаки на Лозовую (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 19:51;