Повреждены 80 домов: как ликвидировали последствия атаки на Лозовую (видео)

Более 80 домов получили повреждения в результате комбинированной воздушной атаки россиян на город Лозовая Харьковской области в ночь на 12 февраля, выбито почти 500 оконных и дверных проемов.

Два дома уничтожены полностью, есть значительные разрушения учебных заведений, критической инфраструктуры и сельского хозяйства, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский и отметил, что масштабы повреждений оказались большими, чем оценивали ранее.

«Совместно с коммунальщиками, энергетиками, чрезвычайниками и партнерами целый день разбирали завалы, освобождали проезжие пути, чтобы восстановить полноценное курсирование транспорта, в частности доступ экстренных служб», — рассказал Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский / Telegram

Как сообщала Харьковская областная прокуратура, с 1:30 до 4:00 12 февраля Лозовая была под комбинированной атакой ВС РФ. По городу били баллистикой и БпЛА типа «Герань-2». Погибли мужчина и женщина. Еще шестеро человек получили ранения и испытали острый шок.