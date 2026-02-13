Российские FPV-дроны утром массированно атаковали приграничье Харьковщины
Массированную атаку FPV-дронами по приграничью Харьковской области осуществили военные РФ утром 13 февраля.
В Дергачевской громаде около 9:00 дрон атаковал гражданский автомобиль, который двигался из Новой Казачьей в сторону Слатино. В машине было трое местных – двое мужчин и женщина. К счастью, водитель успел вовремя маневрировать, люди выскочили из автомобиля и остались невредимыми, сообщает начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
Около 11:00 сразу несколько БпЛА нанесли удары по жилому кварталу в Прудянке, уничтожив автомобиль и повредив не менее пяти частных домов. Люди успели спрятаться и не пострадали.
Задоренко подчеркивает, что 10-километровая приграничная зона – это территория чрезвычайной опасности. Начальник ГВА призывает эвакуироваться жителей, которые еще этого не сделали.
В Золочевской громаде, как рассказал МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, российские войска артиллерией и FPV-дронами атаковали село Клиново-Новоселовка. Там уничтожен частный дом, повреждены два дома, хозяйственные постройки и энергосети. Обошлось без пострадавших.
Напомним, 12 февраля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов информировал, что украинские защитники фиксируют активность ВС РФ вдоль госграницы на разных направлениях. В Харьковской области, по его словам, это районы города Волчанск, села Дегтярное Волчанской громады, а также села Амбарное Великобурлукской громады.
13 февраля 2026 в 18:22