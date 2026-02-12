Live

Россияне лезут отовсюду: что реально происходит в приграничье Харьковщины 📹

Записано 20:48   12.02.2026
Елена Нагорная
Украинские защитники фиксируют активность ВС РФ вдоль госграницы на разных направлениях, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В Харьковской области, по его словам, это районы города Волчанск, села Дегтярное Волчанской громады, а также села Амбарное Великобурлукской громады.

«Если брать границу, то главная цель россиян — это установить зону контроля на границе как таковую. Они когда-то мечтали, когда-то, еще два года назад, ставилась задача о зоне контроля в 30 километров в глубину. Сейчас они пытаются хоть какой-то участок границы просто перейти и занять хоть какой-то населенный пункт поблизости. Не особо удачно, хотя определенные успехи у них есть», — отметил Трегубов.

В качестве примера такого успеха противника он привел район села Грабовское Сумской области.

«В Харьковской области, например, есть активные попытки в Дегтярном или в других населенных пунктах», — констатировал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Неприятные новости из района Волчанска прогнозирует соучредитель DeepState 📹

Автор: Елена Нагорная
