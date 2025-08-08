Притаились в кустах: харьковчанина на границе заметил дрон (видео)

Ночью на Буковине пограничники с помощью дрона поймали троих мужчин, среди задержанных – житель Харькова.

Движение мужчин в сторону госграницы на участке отдела «Сокиряны» зафиксировал оператор БпЛА Черновицкого пограничного отряда, рассказали в ГПСУ. Их сотрудник вызвал группу реагирования.

«Услышав приближение автомобиля пограничников, нарушители сошли с дороги и притаились в кустах. Однако оператор дрона с помощью тепловизионной камеры видел этот маневр и скорректировал действия пограничного наряда. В результате нарушители были задержаны», – рассказали пограничники.

Выяснилось, что трое мужчин – киевлянин, харьковчанин и житель Донбасса – в возрасте от 31 до 38 лет планировали незаконно попасть в Молдову с помощью онлайн карты.

На задержанных составили материалы об административном правонарушении.