Без воды и лекарств остались россияне, которые еще находятся в Купянске – ISW
В Институте изучения войны (ISW) констатируют: у армии РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях.
Аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады, воюющей в районе Купянска, отметили: недавние перебои в работе Starlink препятствуют вражеским атакам.
«Российский военный блогер 13 февраля заявил, что российские войска в центре Купянска действуют без продовольствия, медикаментов и воды, и раскритиковал российское военное командование за невнимание к тяжелому положению российских войск», — рассказали в ISW.
Напомним, «молниям» в Харьковской области не летается без Starlink. В 16 армейском корпусе ВСУ сообщили: за два дня на Харьковском направлении средствами РЭБ смогли подавить 80% беспилотников такого типа. Они теряли управляемость, едва входили в зону действия украинских средств радиоэлектронного подавления. Без американских технологий связи российские беспилотники оказались беспомощными, констатировали защитники.
Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 07:09