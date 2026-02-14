Live

Три человека погибли в бытовых пожарах на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 10:00   14.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки спасатели 11 раз выезжали тушить возгорания в регионе, два пожара начались в результате российских ударов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате бытовых пожаров погибли три человека.

В частности, 13 февраля в 08:17 в поселке Пересечное горели домашние вещи и мусор в комнате на площади 10 м кв.

«На месте пожара обнаружено тело владельца дома, 1961 года рождения. Причина пожара – неосторожность во время курения», — отметили в ГСЧС.

В 11:12 в поселке Покотиловка в доме горела мебель на кухне на площади 5 м кв. На месте возгорания нашли тело женщины 1961 года рождения. Причина пожара – неосторожность во время курения, уточнил пресс-секретарь облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

В 21:45 в селе Большая Рогозянка пылал частный дом на площади 40 кв м. На пожаре нашли тело женщины 1972 год рождения. Почему произошло возгорание, сейчас устанавливают, рассказали спасатели.

Читайте также: Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший

Автор: Виктория Яковенко
