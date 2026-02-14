Live

У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята

Суспільство 15:20   14.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв'язок протестили молодята

14 лютого, у День закоханих, в Харкові запустили пілотний проєкт 5G.

«Масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону. Символічно, що першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина першими сказали «Так!» у Дії на 5G-швидкості. Вітаємо найінноваційнішу родину України», – розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.

У компанії «Київстар» уточнили, що зловити швидкісний мобільний інтернет можна на майдані Свободи.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві цифрової трансформації України інформували, що до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком. Нові технології мають забезпечити швидший інтернет і стабільніший зв’язок.

Автор: Вікторія Яковенко
