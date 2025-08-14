Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров

Суспільство 16:47   14.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров Фото: Михайло Федоров

До тестування 5G в Україні, окрім Львова, приєднаються два міста – Харків та Бородянка (Київська область).

Як повідомив віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, стартує тестування вже цієї осені.

«Чому ці міста? Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян», – пояснив Федоров.

Він зазначив, що до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком. Нові технології мають забезпечити швидший інтернет і стабільніший зв’язок.

Читайте також: Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Apple готує презентацію iPhone 17: що вже відомо з інсайдів і чуток
Apple готує презентацію iPhone 17: що вже відомо з інсайдів і чуток
14.08.2025, 17:45
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
На піску для критичної інфраструктури Харківщини вкрали понад 13,5 млн грн
На піску для критичної інфраструктури Харківщини вкрали понад 13,5 млн грн
14.08.2025, 17:29
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
12.08.2025, 10:39
У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров
У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров
14.08.2025, 16:47

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До тестування 5G в Україні, окрім Львова, приєднаються два міста – Харків та Бородянка (Київська область).".