У Харкові тестуватимуть 5G: подробиці повідомив Федоров
До тестування 5G в Україні, окрім Львова, приєднаються два міста – Харків та Бородянка (Київська область).
Як повідомив віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, стартує тестування вже цієї осені.
«Чому ці міста? Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян», – пояснив Федоров.
Він зазначив, що до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком. Нові технології мають забезпечити швидший інтернет і стабільніший зв’язок.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 16:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко