В Харькове будут тестировать 5G: подробности сообщил Федоров
К тестированию 5G в Украине кроме Львова присоединятся два города – Харьков и Бородянка (Киевская область).
Как сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, стартует тестирование уже этой осенью.
«Почему эти города? Харьков и Бородянка из-за обстрелов получили значительные разрушения. Важно опробовать технологию в сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов. Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан», – пояснил Федоров.
Он отметил, что к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности, как 4G. Это будет происходить шаг за шагом. Новые технологии должны обеспечить более быстрый интернет и более стабильную связь.
Читайте также: Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 5G, интернет, Михаил Федоров, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове будут тестировать 5G: подробности сообщил Федоров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К тестированию 5G в Украине кроме Львова присоединятся два города – Харьков и Бородянка (Киевская область).".