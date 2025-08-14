В Харькове будут тестировать 5G: подробности сообщил Федоров

К тестированию 5G в Украине кроме Львова присоединятся два города – Харьков и Бородянка (Киевская область).

Как сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, стартует тестирование уже этой осенью.

«Почему эти города? Харьков и Бородянка из-за обстрелов получили значительные разрушения. Важно опробовать технологию в сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов. Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан», – пояснил Федоров.

Он отметил, что к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности, как 4G. Это будет происходить шаг за шагом. Новые технологии должны обеспечить более быстрый интернет и более стабильную связь.