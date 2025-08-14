Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году

Записано 12:40   14.08.2025
Виктория Яковенко
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о темпах восстановления поврежденного жилья в городе и поделился планами на этот год.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Харькове повреждены девять тысяч жилых домов.

«Мы работаем. Я очень благодарен правительству, которое выделило нам субвенцию. Мы сконцентрировали наши бюджетные средства. Кроме того, централизованные бюджетные средства. В планах на этот год восстановить 200 жилых домов. Мы уже восстановили 142 дома за этот год», — сказал мэр.

Он также подчеркнул, что для Харькова важно иметь и международную поддержку. Ведь, объясняет Терехов, средствами местного и государственного бюджетов все восстановить не смогут.

«Поэтому мы привлекаем наших международных партнеров, международные финансовые институты. Только после поездки в Рим мы получим 66 млн грн – это на объекты критической инфраструктуры Харькова. Кроме этого, я благодарен правительству Швейцарии, которое присоединилось к установке окон. Кроме этого, хочу поблагодарить и Германию, наши города-партнеры», — добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
14.08.2025, 12:54
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
14.08.2025, 11:45
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
14.08.2025, 12:40
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16

Новости по теме:

16:18
На восстановлении дома на Салтовке «потеряли» 1,6 млн грн
15:44
Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ
09:43
В Харькове нужно вставить 106 тысяч окон — мэр (видео)
19:07
Удар КАБами по Харькову: повредило электроподстанцию и кабель, свет вернули
15:41
На каком этапе восстановление многоэтажки в Холодногорском районе (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о темпах восстановления поврежденного жилья в городе и поделился планами на этот год.".