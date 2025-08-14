Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о темпах восстановления поврежденного жилья в городе и поделился планами на этот год.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Харькове повреждены девять тысяч жилых домов.

«Мы работаем. Я очень благодарен правительству, которое выделило нам субвенцию. Мы сконцентрировали наши бюджетные средства. Кроме того, централизованные бюджетные средства. В планах на этот год восстановить 200 жилых домов. Мы уже восстановили 142 дома за этот год», — сказал мэр.

Он также подчеркнул, что для Харькова важно иметь и международную поддержку. Ведь, объясняет Терехов, средствами местного и государственного бюджетов все восстановить не смогут.

«Поэтому мы привлекаем наших международных партнеров, международные финансовые институты. Только после поездки в Рим мы получим 66 млн грн – это на объекты критической инфраструктуры Харькова. Кроме этого, я благодарен правительству Швейцарии, которое присоединилось к установке окон. Кроме этого, хочу поблагодарить и Германию, наши города-партнеры», — добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»