Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове

Об обстановке в Харькове рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Мэр рассказал, что сегодня отправился на работу пешком и обратил внимание на хорошее настроение у горожан. На это, считает Терехов есть две причины – относительно спокойная ночь, что в последнее время нетипично для Харькова, а также теплая погода. Вместе с тем, уверен он, расслабляться рано, поэтому постоянно работают над тем, чтобы усилить оборону города.

«Только на прошлой сессии городского совета мы выделили средства в размере 146 миллионов на поддержку наших военных. И понимаем, что это главная задача сегодня и для военных, и для нас – сделать так, чтобы сократить атаки на город Харьков. Вы помните, какие ужасные атаки были «Шахедами», сколько беды они натворили. Да, нужно привлекать новые инновационные системы и над этим работают наши военные. Мы помогаем очень активно в этом направлении и будем надеяться, что в конце концов нам удастся сделать так, чтобы небо над Харьковом было чистым», – сказал Терехов.

Также он отметил, что работают и над восстановлением разрушенного в городе. Приоритет на данный момент – поврежденные обстрелами жилые дома.

«Ибо очень много поврежденного жилья. И сегодня 160 тысяч жителей Харькова, я уже говорил, без домов. Поэтому приоритет, конечно, восстановление жилья. Но, кроме восстановления жилья, приоритет – это критическая инфраструктура города, потому что прекрасно понимаем, что отопительный сезон никуда не денется. И нам нужно будет сделать так, чтобы город Харьков был с электроснабжением, водоснабжением, теплоснабжением, и все работало», – констатировал городской голова.

Кроме того, не забывают и о подземных школах. На данный момент их строят еще три. Таким образом, 1 сентября свои двери для детей откроют семь таких учреждений.

