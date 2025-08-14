Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове

Записано 10:00   14.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове Скриншот

Об обстановке в Харькове рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Мэр рассказал, что сегодня отправился на работу пешком и обратил внимание на хорошее настроение у горожан. На это, считает Терехов есть две причины – относительно спокойная ночь, что в последнее время нетипично для Харькова, а также теплая погода. Вместе с тем, уверен он, расслабляться рано, поэтому постоянно работают над тем, чтобы усилить оборону города.

«Только на прошлой сессии городского совета мы выделили средства в размере 146 миллионов на поддержку наших военных. И понимаем, что это главная задача сегодня и для военных, и для нас – сделать так, чтобы сократить атаки на город Харьков. Вы помните, какие ужасные атаки были «Шахедами», сколько беды они натворили. Да, нужно привлекать новые инновационные системы и над этим работают наши военные. Мы помогаем очень активно в этом направлении и будем надеяться, что в конце концов нам удастся сделать так, чтобы небо над Харьковом было чистым», – сказал Терехов.

Также он отметил, что работают и над восстановлением разрушенного в городе. Приоритет на данный момент – поврежденные обстрелами жилые дома.

«Ибо очень много поврежденного жилья. И сегодня 160 тысяч жителей Харькова, я уже говорил, без домов. Поэтому приоритет, конечно, восстановление жилья. Но, кроме восстановления жилья, приоритет – это критическая инфраструктура города, потому что прекрасно понимаем, что отопительный сезон никуда не денется. И нам нужно будет сделать так, чтобы город Харьков был с электроснабжением, водоснабжением, теплоснабжением, и все работало», – констатировал городской голова.

Кроме того, не забывают и о подземных школах. На данный момент их строят еще три. Таким образом, 1 сентября свои двери для детей откроют семь таких учреждений.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 14 августа: ночью в огне погибла женщина, атаки РФ
Новости Харькова — главное 14 августа: ночью в огне погибла женщина, атаки РФ
14.08.2025, 08:56
Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго
Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго
13.08.2025, 19:28
ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова
ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова
14.08.2025, 07:36
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Где в Харькове перекроют дороги и как нужно будет объезжать – данные мэрии
Где в Харькове перекроют дороги и как нужно будет объезжать – данные мэрии
14.08.2025, 10:25

Новости по теме:

11:20
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
09:34
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)
11:31
Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
10:57
Справедливо распределять помощь партнеров между регионами призвал Терехов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 10:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстановке в Харькове рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".