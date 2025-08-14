Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
Про ситуацію у Харкові розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Мер розповів, що сьогодні вирушив на роботу пішки та звернув увагу на гарний настрій у городян. На це, вважає Терехов, є дві причини – відносно спокійна ніч, що останнім часом нетипово для Харкова, а також тепла погода. Водночас, упевнений він, розслаблятися зарано, тож постійно працюють над тим, щоб посилити оборону міста.
“Тільки на минулій сесії міської ради ми виділили кошти у розмірі 146 мільйонів на підтримку наших військових. І розуміємо, що це головне завдання сьогодні і для військових, і для нас – зробити так, щоб скоротити атаки на місто Харків. Ви пам’ятаєте, які жахливі атаки були “Шахедами”, скільки лиха вони наробили. Так, потрібно залучати нові інноваційні системи і над цим працюють наші військові. Ми допомагаємо дуже активно в цьому напрямку і будемо мати надію, що врешті-решт нам вдасться зробити так, щоб небо над Харковом було чистим”, – сказав Терехов.
Також він зазначив, що працюють і над відновленням зруйнованого у місті. Пріоритет наразі – пошкоджені обстрілами житлові будинки.
“Бо дуже багато пошкодженого житла. І сьогодні 160 тисяч мешканців Харкова, я вже говорив, без будинків. Тому пріоритет, звичайно, відновлення житла. Але, крім відновлення житла, пріоритет – це критична інфраструктура міста, тому що чудово розуміємо, що опалювальний сезон нікуди не подінеться. І нам потрібно буде зробити так, щоб місто Харків, з електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням, і все працювало”, – констатував міський голова.
Крім того, не забувають і про підземні школи. Наразі їх будують ще три. Таким чином, 1 вересня свої двері для дітей відчинять сім таких закладів.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися
