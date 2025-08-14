Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися

Суспільство 09:30   14.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися Фото: ХМР

Про те, що через підготовку до Дня державного прапора та Дня Незалежності в центральній частині Харкова заборонять паркуватися, повідомили у пресслужбі мерії. 

“Паркування транспорту на вул. Сумській, на ділянці від вул. Жон Мироносиць до вул. Римарської при русі в бік майдану Конституції, а також на майдані Конституції, на ділянці від пров. Мечнікова до пров. Ярмаркового при русі в бік пр. Героїв Харкова, обмежено з 5:00 14 серпня до 23:00 15 серпня, а також з 5:00 до 23:00 18 серпня”, – уточнили у мерії.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що в той час на зазначених ділянках у місті будуть проводити роботи з благоустрою.

Читайте також: Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
13.08.2025, 07:32
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
14.08.2024, 06:00
Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
14.08.2025, 10:00
Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися
Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися
14.08.2025, 09:30
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
14.08.2025, 08:50

Новини за темою:

09:31
У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави
11:44
У Харкові 31 серпня заборонили паркуватися біля Меморіалу Слави
21:32
Різанина на парковці в Харкові: у поліції повідомили, що відкрили дві справи
22:13
У Харкові поки відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть
14:13
Трактор переїхав злодія, коли той хотів його вкрасти з автосалону (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що через підготовку до Дня державного прапора та Дня Незалежності в центральній частині Харкова заборонять паркуватися, повідомили у пресслужбі мерії. ".