Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися
Фото: ХМР
Про те, що через підготовку до Дня державного прапора та Дня Незалежності в центральній частині Харкова заборонять паркуватися, повідомили у пресслужбі мерії.
“Паркування транспорту на вул. Сумській, на ділянці від вул. Жон Мироносиць до вул. Римарської при русі в бік майдану Конституції, а також на майдані Конституції, на ділянці від пров. Мечнікова до пров. Ярмаркового при русі в бік пр. Героїв Харкова, обмежено з 5:00 14 серпня до 23:00 15 серпня, а також з 5:00 до 23:00 18 серпня”, – уточнили у мерії.
У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що в той час на зазначених ділянках у місті будуть проводити роботи з благоустрою.
Читайте також: Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: парковка, праздники, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 09:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що через підготовку до Дня державного прапора та Дня Незалежності в центральній частині Харкова заборонять паркуватися, повідомили у пресслужбі мерії. ".