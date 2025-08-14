Харків готується до свят – у центрі забороняють паркуватися

Про те, що через підготовку до Дня державного прапора та Дня Незалежності в центральній частині Харкова заборонять паркуватися, повідомили у пресслужбі мерії.

“Паркування транспорту на вул. Сумській, на ділянці від вул. Жон Мироносиць до вул. Римарської при русі в бік майдану Конституції, а також на майдані Конституції, на ділянці від пров. Мечнікова до пров. Ярмаркового при русі в бік пр. Героїв Харкова, обмежено з 5:00 14 серпня до 23:00 15 серпня, а також з 5:00 до 23:00 18 серпня”, – уточнили у мерії.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що в той час на зазначених ділянках у місті будуть проводити роботи з благоустрою.