Різанина на парковці в Харкові: у поліції повідомили, що відкрили дві справи
Два кримінальні провадження відкрила поліція за фактом конфлікту на парковці в Харкові 6 грудня. Із заявами про отримані тілесні ушкодження до правоохоронців звернулися чоловіки 29 та 23 років.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловіки посварилися через неправильне паркування біля будинку.
“Після тривалих суперечок між ними стався конфлікт, під час якого один з них отримав тілесні ушкодження внаслідок заподіяння йому удару кулаком в ділянку голови, другий – непроникливе різане поранення”, – повідомляють правоохоронці.
Один з учасників конфлікту подав заяву 7 грудня, другий – 13-го. Потерпілого з різаною раною тулуба ушпиталили та після надання медичної допомоги виписали, додають у поліції.
Відкрито два кримінальні провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. У справах призначено низку експертиз.
Нагадаємо, про цей конфлікт стало відомо після публікації у фейсбуці військового Ярослава Дрея. Він написав, що того дня на парковці його вдарив ножем нібито студент юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а він сам – вдарив кулаком у відповідь. Також він стверджував, що поліція відкрила провадження лише за скаргою його кривдника.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два кримінальні провадження відкрила поліція за фактом конфлікту на парковці в Харкові 6 грудня. Із заявами про отримані тілесні ушкодження до правоохоронців звернулися чоловіки 29 та 23 років.".