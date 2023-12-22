Різанина на парковці в Харкові: у поліції повідомили, що відкрили дві справи

Два кримінальні провадження відкрила поліція за фактом конфлікту на парковці в Харкові 6 грудня. Із заявами про отримані тілесні ушкодження до правоохоронців звернулися чоловіки 29 та 23 років.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловіки посварилися через неправильне паркування біля будинку.

“Після тривалих суперечок між ними стався конфлікт, під час якого один з них отримав тілесні ушкодження внаслідок заподіяння йому удару кулаком в ділянку голови, другий – непроникливе різане поранення”, – повідомляють правоохоронці.

Один з учасників конфлікту подав заяву 7 грудня, другий – 13-го. Потерпілого з різаною раною тулуба ушпиталили та після надання медичної допомоги виписали, додають у поліції.

Відкрито два кримінальні провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. У справах призначено низку експертиз.

Нагадаємо, про цей конфлікт стало відомо після публікації у фейсбуці військового Ярослава Дрея. Він написав, що того дня на парковці його вдарив ножем нібито студент юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а він сам – вдарив кулаком у відповідь. Також він стверджував, що поліція відкрила провадження лише за скаргою його кривдника.