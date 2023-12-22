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Поножовщина на парковке в Харькове: в полиции сообщили, что открыли два дела

Происшествия 21:32   22.12.2023
Елена Нагорная
Поножовщина на парковке в Харькове: в полиции сообщили, что открыли два дела

Два уголовных производства открыла полиция по факту конфликта на парковке в Харькове 6 декабря. С заявлениями о полученных телесных повреждениях к правоохранителям обратились мужчины 29 и 23 лет.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчины поссорились из-за парковки возле жилого дома.

«После длительных споров между ними произошел конфликт, во время которого один из них получил телесные повреждения в результате причинения ему удара кулаком в область головы, второй — непроникающее резаное ранение», — сообщают правоохранители.

Один из участников конфликта подал заявление 7 декабря, второй — 13-го. Пострадавшего с резаной раной туловища госпитализировали и после оказания медицинской помощи выписали, добавляют в полиции.

Открыто два уголовных производства по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. В делах назначен ряд экспертиз.

Напомним, об этом конфликте стало известно после публикации в Fаcebook Ярослава Дрея. Он написал, что в тот день на парковке его ударил ножом якобы студент юридического университета им. Ярослава Мудрого, а он сам — ударил кулаком в ответ. Также он утверждал, что полиция открыла производство только по жалобе его обидчика.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два уголовных производства открыла полиция по факту конфликта на парковке в Харькове 6 декабря. С заявлениями о полученных телесных повреждениях к правоохранителям обратились мужчины 29 и 23 лет.".