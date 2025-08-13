Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 14 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤
Вітер прогнозують північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень швидкість вітру зросте до 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі все ще низька, коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 23 – 28°.
У Харкові ніч мине без істотних опадів🌤.
Вітер очікують північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень вітер посилиться до 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик підніметься до 25 – 27°.
