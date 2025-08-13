Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 14 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков 🌤
Ветер прогнозируют северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем скорость ветра возрастет до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью все еще низкая, будет колебаться от 10 до 15°, днем прогреется до 23 – 28°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем ветер усилится до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14°, днем столбик поднимется до 25 – 27°.
Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 20:14
