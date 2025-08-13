Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области

Погода 20:14   13.08.2025
Оксана Якушко
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 14 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков 🌤
Ветер прогнозируют северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем скорость ветра возрастет до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью все еще низкая, будет колебаться от 10 до 15°, днем прогреется до 23 – 28°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем ветер усилится до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14°, днем столбик поднимется до 25 – 27°.

Читайте также: Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
13.08.2025, 18:31
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
13.08.2025, 16:52
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА
12.08.2025, 17:38
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
13.08.2025, 20:14

Новости по теме:

20:21
Жара отступила. Прогноз погоды на 12 августа в Харькове и области
21:14
Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области
18:23
Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью
10:30
Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области
20:31
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 20:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".