У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави
Заїжджати та паркуватися на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено 15 вересня з 7:00 до 14:00, уточнили у Харківській міськраді.
«Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано із проведенням спортивного заходу серед комунальних підприємств на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе», – пояснили у мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водители, міськрада, Мемориал Славы, парковка, перекроют;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 09:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заїжджати та паркуватися на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено 15 вересня з 7:00 до 14:00, уточнили у Харківській міськраді".