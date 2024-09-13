У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави

Заїжджати та паркуватися на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено 15 вересня з 7:00 до 14:00, уточнили у Харківській міськраді.

«Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано із проведенням спортивного заходу серед комунальних підприємств на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе», – пояснили у мерії.