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У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави

Суспільство 09:31   13.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави

Заїжджати та паркуватися на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено 15 вересня з 7:00 до 14:00, уточнили у Харківській міськраді.

«Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано із проведенням спортивного заходу серед комунальних підприємств на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе», – пояснили у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 09:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заїжджати та паркуватися на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено 15 вересня з 7:00 до 14:00, уточнили у Харківській міськраді".