В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы

Заезжать и парковаться на площадке возле Мемориала Славы будет запрещено 15 сентября с 7:00 до 14:00, уточнили в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением спортивного мероприятия среди коммунальных предприятий на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», – объяснили в мэрии.