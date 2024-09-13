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В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы

Общество 09:31   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы Фото: Харьковский горсовет

Заезжать и парковаться на площадке возле Мемориала Славы будет запрещено 15 сентября с 7:00 до 14:00, уточнили в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением спортивного мероприятия среди коммунальных предприятий на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», – объяснили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 09:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заезжать и парковаться на площадке возле Мемориала Славы будет запрещено 15 сентября с 7:00 до 14:00, уточнили в Харьковском горсовете.".