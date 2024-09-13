В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы
Фото: Харьковский горсовет
Заезжать и парковаться на площадке возле Мемориала Славы будет запрещено 15 сентября с 7:00 до 14:00, уточнили в Харьковском горсовете.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением спортивного мероприятия среди коммунальных предприятий на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», – объяснили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, міськрада, Мемориал Славы, парковка, перекроют;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 09:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заезжать и парковаться на площадке возле Мемориала Славы будет запрещено 15 сентября с 7:00 до 14:00, уточнили в Харьковском горсовете.".