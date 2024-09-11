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Проспект Героев Харькова закроют на ремонт: как организуют движение транспорта

Общество 10:55   11.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Проспект Героев Харькова закроют на ремонт: как организуют движение транспорта Фото: Харьковский горсовет

С 12 по 14 сентября в Харькове перекроют часть проспекта Героев Харькова. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в пресс-службе мэрии. 

«Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления», – уточнили в КП «Дорремстрой».

А вот троллейбусы №7 и автобус №112 в эти дни будут курсировать по измененным маршрутам:

троллейбус №7: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова) — пр. Александровский — бул. Богдана Хмельницкого;

автобус №112: Основянское озеро — ул. Силикатная — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — ул. Олимпийская — пр. Петра Григоренко — пр. Героев Харькова — ул. Харьковских Дивизий — ул. Каденюка — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — пр. Индустриальный — пр. Александровский (рынок «ХТЗ»).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 по 14 сентября в Харькове перекроют часть проспекта Героев Харькова. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в пресс-службе мэрии. ".