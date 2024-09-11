Проспект Героев Харькова закроют на ремонт: как организуют движение транспорта
С 12 по 14 сентября в Харькове перекроют часть проспекта Героев Харькова. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в пресс-службе мэрии.
«Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления», – уточнили в КП «Дорремстрой».
А вот троллейбусы №7 и автобус №112 в эти дни будут курсировать по измененным маршрутам:
троллейбус №7: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова) — пр. Александровский — бул. Богдана Хмельницкого;
автобус №112: Основянское озеро — ул. Силикатная — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — ул. Олимпийская — пр. Петра Григоренко — пр. Героев Харькова — ул. Харьковских Дивизий — ул. Каденюка — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — пр. Индустриальный — пр. Александровский (рынок «ХТЗ»).
Читайте также: Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: в Харькове, движение транспорта, ремонт дорог, транспорт, троллейбус;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Проспект Героев Харькова закроют на ремонт: как организуют движение транспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 по 14 сентября в Харькове перекроют часть проспекта Героев Харькова. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в пресс-службе мэрии. ".