Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Сегодня, 10 сентября, около 07:00 произошла смертельная авария в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко в Харькове.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель авто ВАЗ-2101 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 38-летняя пострадавшая получила множественные травмы и погибла в больнице.
Следователи начали досудебное расследование ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 сентября, около 07:00 произошла смертельная авария в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко в Харькове.".