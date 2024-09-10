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Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото)

Происшествия 15:10   10.09.2024
Виктория Яковенко
Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Сегодня, 10 сентября, около 07:00 произошла смертельная авария в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель авто ВАЗ-2101 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 38-летняя пострадавшая получила множественные травмы и погибла в больнице.

Следователи начали досудебное расследование ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 15:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 сентября, около 07:00 произошла смертельная авария в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко в Харькове.".