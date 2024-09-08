ДТП в Харькове: сбили двух переходов

ДТП случилось 7 сентября около 20:00 по проспекту Любови Малой, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель «Toyota Camry» совершил наезд на двух 40-летних мужчин, переходивших дорогу вне пешеходного перехода», — проинформировали полицейские.

Пострадавшие — в больнице. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают. Досудебное расследование начали по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».