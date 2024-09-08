ДТП у Харкові: збили двох переходів

ДТП сталася 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Водій “Toyota Camry” скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу”, – проінформували поліціянти.

Постраждалі – в лікарні. Усі обставини події зараз встановлюють. Досудове розслідування розпочали за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.