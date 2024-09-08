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ДТП у Харкові: збили двох переходів

Події 10:51   08.09.2024
Оксана Горун
ДТП у Харкові: збили двох переходів

ДТП сталася 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Водій “Toyota Camry” скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу”, – проінформували поліціянти.

Постраждалі – в лікарні. Усі обставини події зараз встановлюють. Досудове розслідування розпочали за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області".