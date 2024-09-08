ДТП у Харкові: збили двох переходів
ДТП сталася 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Водій “Toyota Camry” скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу”, – проінформували поліціянти.
Постраждалі – в лікарні. Усі обставини події зараз встановлюють. Досудове розслідування розпочали за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області".