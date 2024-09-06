Смертельна ДТП на Харківщині: водія розчавив власний автомобіль
5 вересня близько 15:10 біля селища Печеніги у Чугуївському районі водій легковика не впорався з керуванням, випав із кабіни та загинув під власною машиною, повідомила Нацполіція.
Водій Renault Logan не впорався із керуванням та випав з автомобіля. Некерована машина з’їхала зі схилу, перекинулася на дах та притиснула водія. Внаслідок аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці.
За фактом ДТП, яка спричинила смерть, поліція розпочала розслідування.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: аварія, водій, ДТП, Нацполиция, печенеги, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 13:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 вересня близько 15:10 біля селища Печеніги у Чугуївському районі водій легковика не впорався з керуванням, випав із кабіни та загинув під власною машиною, повідомила Нацполіція.".