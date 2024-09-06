Смертельна ДТП на Харківщині: водія розчавив власний автомобіль

5 вересня близько 15:10 біля селища Печеніги у Чугуївському районі водій легковика не впорався з керуванням, випав із кабіни та загинув під власною машиною, повідомила Нацполіція.

Водій Renault Logan не впорався із керуванням та випав з автомобіля. Некерована машина з’їхала зі схилу, перекинулася на дах та притиснула водія. Внаслідок аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці.

За фактом ДТП, яка спричинила смерть, поліція розпочала розслідування.