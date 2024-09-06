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Смертельна ДТП на Харківщині: водія розчавив власний автомобіль

Події 13:45   06.09.2024
Оксана Якушко
Смертельна ДТП на Харківщині: водія розчавив власний автомобіль

5 вересня близько 15:10 біля селища Печеніги у Чугуївському районі водій легковика не впорався з керуванням, випав із кабіни та загинув під власною машиною, повідомила Нацполіція.

Водій Renault Logan не впорався із керуванням та випав з автомобіля. Некерована машина з’їхала зі схилу, перекинулася на дах та притиснула водія. Внаслідок аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці.

За фактом ДТП, яка спричинила смерть, поліція розпочала розслідування.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 вересня близько 15:10 біля селища Печеніги у Чугуївському районі водій легковика не впорався з керуванням, випав із кабіни та загинув під власною машиною, повідомила Нацполіція.".