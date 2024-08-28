Live
  • Ср 28.08.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.3
  • EUR 46.1

Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку

17:41   28.08.2024
Оксана Горун
Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку

У Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Загинула 74-річна жінка.

Смертельна аварія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців увечері 27 серпня – о 19:45.

“Попередньо встановлено, що 74-річна харків’янка переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час водій вантажівки здійснив наїзд на неї”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На опублікованих поліцією фото видно, що біля переходу стоїть ростова фігура школяра – такі масово встановлювали по місту там, де дорогу часто переходять діти, щоб додатково привернути увагу водіїв.

Лялька на переході у Харкові

Читайте також: П’яна ДТП сталася вночі у Харкові: поліція знайшла водія, який утік

Обставини ДТП ще з’ясовують. Поки що слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення ПДР.

ДТП на гвардійців-широнінців 27 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку
Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку
28.08.2024, 17:41
21 нову модульну котельню отримає Харків
21 нову модульну котельню отримає Харків
28.08.2024, 12:26
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ
Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ
28.08.2024, 17:25
КАБом по центру міста на Харківщині вдарила армія РФ, є поранені
КАБом по центру міста на Харківщині вдарила армія РФ, є поранені
28.08.2024, 17:09

Новини за темою:

10:57
П’яна ДТП сталася вночі в Харкові: поліція знайшла водія, який утік
17:55
“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії
11:56
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
19:04
Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)
16:23
У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці

Ви читали новину: «Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Загинула 74-річна жінка".