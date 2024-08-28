Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку
У Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Загинула 74-річна жінка.
Смертельна аварія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців увечері 27 серпня – о 19:45.
“Попередньо встановлено, що 74-річна харків’янка переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час водій вантажівки здійснив наїзд на неї”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На опублікованих поліцією фото видно, що біля переходу стоїть ростова фігура школяра – такі масово встановлювали по місту там, де дорогу часто переходять діти, щоб додатково привернути увагу водіїв.
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Обставини ДТП ще з’ясовують. Поки що слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення ПДР.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 17:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Загинула 74-річна жінка".