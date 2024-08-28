Фигурка школьника у перехода не спасла: в Харькове насмерть сбили женщину
В Харькове произошло ДТП на пешеходном переходе. Погибла 74-летняя женщина.
Смертельная авария случилась на улице Гвардейцев-Широнинцев вечером 27 августа — в 19:45.
«Предварительно установлено, что 74-летняя харьковчанка переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель грузовика совершил наезд на нее», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На опубликованных полицией фото видно, что у перехода стоит ростовая фигура школьника — такие массово устанавливали по городу там, где дорогу часто переходят дети, чтобы дополнительно привлечь внимание водителей.
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Обстоятельства ДТП еще выясняют. Пока же следователи начали уголовное производство за нарушение ПДД.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло ДТП на пешеходном переходе. Погибла 74-летняя женщина".