Пьяное ДТП случилось ночью в Харькове: полиция нашла сбежавшего водителя
Патрульная полиция Харьковщины сообщила о поимке водителя, который совершил ДТП на Салтовском шоссе и сбежал.
«Мы разыскали мужчину, который совершил ДТП в состоянии опьянения и уехал с места. Вчера ночью патрульные получили вызов о ДТП. Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля «Nissan» совершил столкновение с другим авто на Салтовском шоссе, после чего уехал с места», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Авто с повреждениями в результате ДТП обнаружили на улице 7-й Гвардейской Армии (в районе Кулиничи).
«В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, что сделать он отказался», — сообщили патрульные.
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Мужчину отстранили от управления авто, а также составили на него три админпротокола — за ДТП, оставление места происшествия и отказ от осмотра на состояние опьянения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, патрульная полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковщины сообщила о поимке водителя, который совершил ДТП на Салтовском шоссе и сбежал".