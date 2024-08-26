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Пьяное ДТП случилось ночью в Харькове: полиция нашла сбежавшего водителя

Происшествия 10:57   26.08.2024
Оксана Горун
Пьяное ДТП случилось ночью в Харькове: полиция нашла сбежавшего водителя

Патрульная полиция Харьковщины сообщила о поимке водителя, который совершил ДТП на Салтовском шоссе и сбежал.

«Мы разыскали мужчину, который совершил ДТП в состоянии опьянения и уехал с места. Вчера ночью патрульные получили вызов о ДТП. Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля «Nissan» совершил столкновение с другим авто на Салтовском шоссе, после чего уехал с места», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Авто с повреждениями в результате ДТП обнаружили на улице 7-й Гвардейской Армии (в районе Кулиничи).

«В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, что сделать он отказался», — сообщили патрульные.

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Мужчину отстранили от управления авто, а также составили на него три админпротокола — за ДТП, оставление места происшествия и отказ от осмотра на состояние опьянения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковщины сообщила о поимке водителя, который совершил ДТП на Салтовском шоссе и сбежал".