«Перенервничал»: участник ДТП в Харькове заявил копам, что пил после аварии

Авария произошла около 19 часов 24 августа на улице Мира в Харькове.

Водитель Daewoo, совершивший столкновение с другой машиной, на момент прибытия копов отсутствовал на месте ДТП, но вскоре вернулся, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители заметили, что мужчина вероятно употреблял алкоголь. Водитель это подтвердил, но заявил, что выпил уже после аварии, потому что переволновался. Drager показал 2.14 промилле, что в десять раз выше допустимой нормы. Также у водителя отсутствовал полис обязательного страхования.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные материалы.

Читайте также: 10 тысяч гривен взятки предлагал пьяный водитель копам в Харькове