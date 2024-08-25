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«Перенервничал»: участник ДТП в Харькове заявил копам, что пил после аварии

Происшествия 17:55   25.08.2024
Елена Нагорная
«Перенервничал»: участник ДТП в Харькове заявил копам, что пил после аварии Фото: УПП в Харьковской области

Авария произошла около 19 часов 24 августа на улице Мира в Харькове.

Водитель Daewoo, совершивший столкновение с другой машиной, на момент прибытия копов отсутствовал на месте ДТП, но вскоре вернулся, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители заметили, что мужчина вероятно употреблял алкоголь. Водитель это подтвердил, но заявил, что выпил уже после аварии, потому что переволновался. Drager показал 2.14 промилле, что в десять раз выше допустимой нормы. Также у водителя отсутствовал полис обязательного страхования.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные материалы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 17:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 19 часов 24 августа на улице Мира в Харькове.".