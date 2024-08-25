“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії

Аварія сталася близько 19-ї години 24 серпня на вулиці Миру в Харкові.

Водій Daewoo, який скоїв зіткнення з іншою машиною, на момент прибуття копів був відсутній на місці ДТП, але невдовзі повернувся, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Правоохоронці помітили, що чоловік, ймовірно, вживав алкоголь. Водій це підтвердив, але заявив, що випив уже після аварії, бо перехвилювався. Drager показав 2.14 проміле, що в десять разів вище за допустиму норму. Також у водія не було поліса обов’язкового страхування.

Патрульні усунули чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали.