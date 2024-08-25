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“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії

Події 17:55   25.08.2024
Олена Нагорна
“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії Фото: УПП в Харківській області

Аварія сталася близько 19-ї години 24 серпня на вулиці Миру в Харкові.

Водій Daewoo, який скоїв зіткнення з іншою машиною, на момент прибуття копів був відсутній на місці ДТП, але невдовзі повернувся, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Правоохоронці помітили, що чоловік, ймовірно, вживав алкоголь. Водій це підтвердив, але заявив, що випив уже після аварії, бо перехвилювався. Drager показав 2.14 проміле, що в десять разів вище за допустиму норму. Також у водія не було поліса обов’язкового страхування.

Патрульні усунули чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 17:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 19-ї години 24 серпня на вулиці Миру в Харкові.".