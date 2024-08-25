“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії
Фото: УПП в Харківській області
Аварія сталася близько 19-ї години 24 серпня на вулиці Миру в Харкові.
Водій Daewoo, який скоїв зіткнення з іншою машиною, на момент прибуття копів був відсутній на місці ДТП, але невдовзі повернувся, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Правоохоронці помітили, що чоловік, ймовірно, вживав алкоголь. Водій це підтвердив, але заявив, що випив уже після аварії, бо перехвилювався. Drager показав 2.14 проміле, що в десять разів вище за допустиму норму. Також у водія не було поліса обов’язкового страхування.
Патрульні усунули чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали.
Читайте також: 10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Перехвилювався”: учасник ДТП у Харкові заявив копам, що пив після аварії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 19-ї години 24 серпня на вулиці Миру в Харкові.".