10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові

Автомобіль ВАЗ правоохоронці зупинили на проспекті Льва Ландау близько першої ночі 22 серпня за порушення комендантської години.

Під час спілкування з водієм копи припустили, що той напідпитку. Чоловік погодився пройти огляд, й алкотестер Drager це підтвердив – результат склав 1.27 проміле, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Водій не погодився з результатом, проте відмовився проходити повторний огляд у медустанові. Натомість почав просити патрульних відпустити його за 10 тисяч гривень.

Чоловіка не зупинили попередження про кримінальну відповідальність, тож копи викликали слідчо-оперативну групу. На водія патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.