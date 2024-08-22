10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
Фото: УПП в Харківській області
Автомобіль ВАЗ правоохоронці зупинили на проспекті Льва Ландау близько першої ночі 22 серпня за порушення комендантської години.
Під час спілкування з водієм копи припустили, що той напідпитку. Чоловік погодився пройти огляд, й алкотестер Drager це підтвердив – результат склав 1.27 проміле, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Водій не погодився з результатом, проте відмовився проходити повторний огляд у медустанові. Натомість почав просити патрульних відпустити його за 10 тисяч гривень.
Чоловіка не зупинили попередження про кримінальну відповідальність, тож копи викликали слідчо-оперативну групу. На водія патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 12:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль ВАЗ правоохоронці зупинили на проспекті Льва Ландау близько першої ночі 22 серпня за порушення комендантської години.".