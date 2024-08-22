10 тысяч гривен взятки предлагал пьяный водитель копам в Харькове
Автомобиль ВАЗ правоохранители остановили на проспекте Льва Ландау около 01:00 22 августа за нарушение комендантского часа.
При общении с водителем копы предположили, что тот пьян. Мужчина согласился пройти освидетельствование и алкотестер Drager это подтвердил — результат составил 1.27 промилле, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель не согласился с результатом, однако отказался проходить повторный осмотр в медучреждении. Вместо этого начал просить патрульных отпустить его за 10 тысяч гривен.
Мужчину не остановили предупреждения об уголовной ответственности, поэтому копы вызвали следственно-оперативную группу. На водителя патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 12:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль ВАЗ правоохранители остановили на проспекте Льва Ландау около 01:00 22 августа за нарушение комендантского часа.".