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10 тысяч гривен взятки предлагал пьяный водитель копам в Харькове

Общество 12:43   22.08.2024
Елена Нагорная
10 тысяч гривен взятки предлагал пьяный водитель копам в Харькове Фото: УПП в Харьковской области

Автомобиль ВАЗ правоохранители остановили на проспекте Льва Ландау около 01:00 22 августа за нарушение комендантского часа.

При общении с водителем копы предположили, что тот пьян. Мужчина согласился пройти освидетельствование и алкотестер Drager это подтвердил — результат составил 1.27 промилле, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель не согласился с результатом, однако отказался проходить повторный осмотр в медучреждении. Вместо этого начал просить патрульных отпустить его за 10 тысяч гривен.

Мужчину не остановили предупреждения об уголовной ответственности, поэтому копы вызвали следственно-оперативную группу. На водителя патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль ВАЗ правоохранители остановили на проспекте Льва Ландау около 01:00 22 августа за нарушение комендантского часа.".