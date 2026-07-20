Пьяный водитель ехал в комендантский час в Харькове и хотел откупиться за $300

Сегодня, 20 июля, около полуночи в Салтовском районе за нарушение комендантского часа копны остановили автомобиль ГАЗ для проверки. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Полицейские предложили мужчине пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке. Гражданин согласился пройти осмотр на месте остановки с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1,92 промилле. С результатом осмотра мужчина был не согласен, поэтому решил пройти повторный осмотр в заведении здравоохранения, результат которого подтвердил нетрезвость мужчины», — отметили правоохранители.

Копы говорят: во время оформления административных материалов водитель начал предлагать неправомерную выгоду в размере 300 долларов. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности мужчина продолжал настаивать на своем.

Поэтому правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Напомним, в Харьковской области в июне произошло 257 аварий, из которых 71 — с пострадавшими. В результате ДТП шесть человек погибли и 96 получили травмы, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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