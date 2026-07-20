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Зарядить гаджеты и подготовиться к отключениям советуют жителям Дергачей

Общество 10:46   20.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зарядить гаджеты и подготовиться к отключениям советуют жителям Дергачей Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко пишет, что в связи с плановым ремонтом электрического оборудования некоторые жители Дергачей останутся без света.

Света не будет в такие дни:

«Рекомендуем заранее позаботиться о зарядке необходимых устройств и других бытовых нуждах», – добавил Задоренко.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани. Это произошло накануне  около 18:00 вражеский БпЛА ударил по мирному жителю поселка Казачья Лопань. Пострадавшему – 61 год, уточнил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. У пострадавшего диагностировали взрывное ранение с повреждением мягких тканей левой голени и открытый перелом левой голени. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в одно из медицинских учреждений Харькова, написал он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко пишет, что в связи с плановым ремонтом электрического оборудования некоторые жители Дергачей останутся без света. ".