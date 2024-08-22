ДТП на Харьковщине: пострадали 7 человек, среди которых два ребенка (фото)
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии на Харьковщине, в которой пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
«21 августа вблизи села Волохов Яр на автодороге Киев-Харьков-Довжанский автомобиль «Skoda Superb», под управлением 31-летнего мужчины, столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo», который осуществлял выезд со второстепенной дороги из Балаклеи и не предпочел в движении другому участнику дорожного движения», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП пострадали водитель и 26-летний пассажир автомобиля «Skoda», 59-летний водитель «Chevrolet» и четыре его пассажира – 59 и 57-летние женщины, 16-летний парень и 7-летняя девушка. Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени, их госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 11:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии на Харьковщине, в которой пострадали семь человек, в том числе два ребенка.".