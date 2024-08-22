ДТП на Харьковщине: пострадали 7 человек, среди которых два ребенка (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии на Харьковщине, в которой пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

«21 августа вблизи села Волохов Яр на автодороге Киев-Харьков-Довжанский автомобиль «Skoda Superb», под управлением 31-летнего мужчины, столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo», который осуществлял выезд со второстепенной дороги из Балаклеи и не предпочел в движении другому участнику дорожного движения», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 26-летний пассажир автомобиля «Skoda», 59-летний водитель «Chevrolet» и четыре его пассажира – 59 и 57-летние женщины, 16-летний парень и 7-летняя девушка. Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени, их госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.