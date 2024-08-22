Live
  • Чт 22.08.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.9

ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)

Події 11:56   22.08.2024
Вікторія Яковенко
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці встановлюють обставини аварії на Харківщині, в якій постраждали семеро людей, в тому числі, дві дитини.

«21 серпня поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський автомобіль «Skoda Superb», під керуванням 31-річного чоловіка, здійснив зіткнення з автомобілем «Chevrolet Aveo», який здійснював виїзд з другорядної дороги з Балаклії та не надав перевагу в русі іншому учаснику дорожнього руху», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 26-річний пасажир автівки «Skoda», 59-річний водій «Chevrolet» та чотири його пасажири – 59 та 57-річні жінки, 16-річний хлопець та 7-річна дівчина. Всі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня, їх шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

01
Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області
04
Фото: ГУНП в Харківській області
05
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
22.08.2024, 12:43
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
22.08.2024, 12:19
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
22.08.2024, 11:56
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
21.08.2024, 11:54
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
21.08.2024, 10:49
Понад 26 тис. цивільних об’єктів знищені на Харківщині з початку року – ХОВА
Понад 26 тис. цивільних об’єктів знищені на Харківщині з початку року – ХОВА
22.08.2024, 11:39

Новини за темою:

16:23
У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці
15:38
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)
12:42
ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось
15:45
9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)
14:41
Аварія за участю тролейбуса сталася в Харкові: поліція шукає свідків (фото)

Ви читали новину: «ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини аварії на Харківщині, в якій постраждали семеро людей, в тому числі, дві дитини.".