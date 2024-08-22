ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини аварії на Харківщині, в якій постраждали семеро людей, в тому числі, дві дитини.

«21 серпня поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський автомобіль «Skoda Superb», під керуванням 31-річного чоловіка, здійснив зіткнення з автомобілем «Chevrolet Aveo», який здійснював виїзд з другорядної дороги з Балаклії та не надав перевагу в русі іншому учаснику дорожнього руху», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 26-річний пасажир автівки «Skoda», 59-річний водій «Chevrolet» та чотири його пасажири – 59 та 57-річні жінки, 16-річний хлопець та 7-річна дівчина. Всі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня, їх шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.